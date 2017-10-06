За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушали перемирие – штаб АТО

Всего за прошедшие сутки НВФ 24 раза нарушили перемирие. Во время 17 обстрелов украинские военные отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий, потерь среди украинской армии нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошедших суток, в районе проведения АТО боевики и дальше продолжали вооруженные провокации против украинской армии. Как и несколько дней подряд, основная активность противника была зафиксирована на донецком направлении", - говорится в сообщении штаба в пятницу утром.

Вечером и ночью незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Майорской, Авдеевки и Опытного. Из этого же оружия боевики открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцево применяли вооружение БМП.

На луганском направлении боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по позициям украинской армии в Лобачево. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты у Станицы Луганской, Валуйского и Крымского.

На приморском направлении под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции украинской армии у Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку от Березового, кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, боевиками также применялось вооружение БМП.