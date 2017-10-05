Луценко подписал письмо-ориентирование о недопущении нарушений прав субъектов ведения хозяйства при обысках

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг в присутствии бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шеметы, представителей Совета бизнес-омбудсмена и бизнес-ассоциаций подписал письмо-ориентирование о недопущении нарушений прав субъектов ведения хозяйства в ходе обысков, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ю.Луценко сообщил, что во время встречи президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями отечественного и иностранного бизнеса 14 сентября 2017 года больше всего критики прозвучало в отношении "немотивированных силовых действий во время санкционированных судом обысков". "Президент с премьером высказали точку зрения о необходимости регламентации этих действий с тем, чтобы свести их к минимуму", - отметил генпрокурор.

По его словам, в связи с этим будет усилен контроль над работой поднадзорных органов и подчиненных коллективов и обеспечено неуклонное соблюдение требований уголовного процессуального законодательства.

С этой целью, в соответствии с письмом-ориентированием, генпрокурор обязал свои подчиненных принять дополнительные координационные меры ради согласования с руководителями правоохранительных органов порядка проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые могут ограничить права и интересы субъектов ведения хозяйства частного сектору.

Во-первых, до согласования ходатайств следователей о получении разрешения суда на проведение обыска процессуальные руководители должны выяснять необходимость привлечения к этому спецподразделений и при наличии такой потребности согласовывать это с руководителями региональных прокуратур. Привлечение спецподразделений для проведения обысков допускается в уголовных производствах по тяжких и особо тяжких преступлениях и в случае физического сопротивления проведению следственных действия или другого препятствования их проведению. О привлечении спецподразделений руководители региональных прокуратур должны безотлагательно сообщать генпрокурору или его заместителям.

Во-вторых, обыски, во исполнение требований Уголовно-процессуального кодекса должны обязательно фиксироваться на видео.

В-третьих, при проведении обысков должен быть обеспечен безусловный допуск адвокатов в случае их привлечения заинтересованными лицами, в т.ч.в случае, когда адвокат прибывает на место обыска после его начала.

В-четвертых, во исполнение требований УПК, необходимо предъявить постановление о разрешении на обыск и предоставление ее копии и начинать проведение обыска лишь после отказа добровольно выдать предметы или документы, отмеченные в решении суда.

В-пятых, временное изъятие компьютерной техники, ее частей, мобильных средств связи, других устройств и носителей для накопления и проработки электронной информации можно лишь в случаях, когда их предоставление (вместе с информацией, которая на них содержится) является необходимым условием проведения экспертного исследования, либо имеется информация, что эти объекты получены в результате совершения уголовного правонарушения или является средством или орудиями его совершения. В случае необходимости следователь или прокурор осуществляет копирование информации, содержащейся на этих носителях.

В-шестых, должна быть обеспечена качественная проработка ходатайств следователей по проведению временного доступа к вещам, документам и обыскам для недопущения искажения в них данных. Также должен быть обеспечен надлежащий учет изъятого имущества. После принятия окончательного процессуального решения в уголовном производстве должен безотлагательно решаться вопрос об обязательном возвращении изъятого, прежде всего документов.

"Кто-либо, кто будет грубо нарушать данный порядок, почувствует это по меньшей мере на своей зарплате. С вашей стороны я также хотел бы, чтобы бизнес понимал, что это улица с двусторонним движением", - прокомментировал Ю.Луценко.