Боевики стали чаще использовать беспилотники

Украинская сторона Совместного центра и координации (СЦКК) выражает свою обеспокоенность увеличением случаев применения со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей беспилотных летательных аппаратов, что является прямым нарушения минских договоренностей.

"В течение 4 октября текущего года подразделения Вооруженных сил Украины вдоль линии разграничения зафиксировали полеты 3 БПЛА. Два из них были запущены с территорий ОРЛО, один - с территории ОРДО. При этом два БПЛА использовались в ночное время суток. Маршруты пролетов этих БПЛА свидетельствует о том, что их используют не только для разведки позиций подразделений ВСУ, но и других военных объектов, расположенных в глубине территории Украины", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook в четверг.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что эти факты свидетельствуют о продолжении целеустремленных и провокационных действий со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО по дальнейшему обострению конфликта, а также демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и выполнять минские договоренности.