Правоохранители проводят обыски в Одесском горсовете

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в департаменте коммунальной собственности Одесского городского совета в четверг.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, обыски связаны с уголовным делом по факту незаконной, по мнению правоохранителей, продажи ряда объектов недвижимости.

Официально ни правоохранительные органы, ни Одесский горсовет ситуацию пока не комментируют.