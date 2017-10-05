СБУ в зоне АТО обнаружила тайник с боеприпасами, возможно предназначавшимися для диверсий

В Луганской области в районе проведения АТО сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов и взрывчатки.

По информации, обнародованной в четверг на официальном сайте СБУ, тайник удалось обнаружить в одном из заброшенных зданий неподалеку линии разграничения.

В ходе операции из тайника изъяли 20 кг пластида и 25 кг тротила, также более 40 детонаторов, 43 гранаты Ф-1, РГД-5 и РПГ-26 с запалами, противотанковую мину ТМ-72 с 2 взрывными устройствами и более 5 тыс. патронов различного калибра.

"По информации спецслужбы, обнаруженный тайник предназначалась для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористов", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об открытии производства по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).