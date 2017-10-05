Разбивший памятник Героям Небесной Сотни в Киеве является уроженцем Луганска

Вандал, разбивший памятник Героям Небесной Сотни на ул.Институтской в Киеве в четверг, является выходцем из г.Луганск и увязывает свои действия боевыми действиями на востоке Украины, заявляет спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Я сделал это специально, чтоб закончить войну на Донбассе - так объясняет свой позорный поступок задержанный полицейскими за разрушение памятника погибшим героям на аллее Героев Небесной сотни - 43-летний уроженец Луганска, который приехал в столицу Украины из Крыма. Приехал не в Москву, Ростов, Донецка или Луганска. А в Киев. Чтобы закончить войну на Донбассе, ага", - написал Я.Тракало на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, сейчас с задержанным работают следователи, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества).

"До решения суда задержанный будет находиться под стражей. Не исключено, что после изучения всех обстоятельств и допроса подозреваемого полиция изменит квалификацию и санкцию статьи на более жесткую", - добавил Я.Тракало.

Как сообщалось, житель Севастополя 1974 г.р. разбил памятник Героям Небесной Сотни на ул.Институтской в Киеве в четверг, в настоящее время он задержан и доставлен в отделение полиции. Каменные плиты памятника опрокинуты, разбиты и лежат рядом. Часть цветов и венков, возложенных к памятнику, также смяты и разбросаны.