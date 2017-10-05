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14:40 05.10.2017

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

Нобелевская премия в области литературы в 2017 году присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, объявила в четверг Королевская шведская академия наук.

"Нобелевская премия по литературе присуждена британскому писателю Кадзуо Исигуро, который в своих новеллах, обладающих великой эмоциональной силой, открыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром", - заявила постоянный секретарь академии Сара Даниус.

"Исигуро - эстет, создавший литературную вселенную, которая расширяется с каждой новой его работой", - отметила С.Даниус в эфире шведского телевидения.

К.Исигуро родился в Нагасаки в 1954 году. Когда ему было шесть лет, его семья переехала в британский город Гилфорд в графстве Суррей. В 1978 году он получил степень бакалавра английского языка и философии в Кентском университете, а в 1980 году - степень магистра искусств в Университете Восточной Англии.

Одними из самых известных произведений К.Исигуро являются "Остаток дня", за который в 1989 году он получил Букеровскую премию, а также романы "Погребенный великан", "Безутешный" и "Художник зыбкого мира", за который в 1986 году он получил Уитбредовскую премию.

Его роман "Не отпускай меня", вышедший в 2005 году, вошел в список 100 лучших английских романов по версии журнала "Тайм". Он также был номинирован на Букеровскую премию.

Произведения К.Исигуро переведены более чем на 30 языков мира.

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