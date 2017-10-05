События

14:16 05.10.2017

На Харьковщине из-за пожара в пятиэтажке погиб 4-летний ребенок

В результате пожара в пятиэтажном доме в пгт Слобожанское Змиевского района Харьковской области четырехлетний ребенок погиб, его мать 1993 г.р. госпитализирована в критическом состоянии с отравлением угарным газом.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 6:33 в четверг. "Из сообщения стало известно о большом пожаре в одной из квартир на первом этаже и сильном задымлении лестничной клетки подъезда", - говорится в сообщении.

Как установили спасатели, прибыв на место, задымление реально угрожало жизни жителей квартир всего подъезда. Поэтому руководитель тушения пожара немедленно организовал мероприятия по спасению людей. Первыми спасатели обнаружили 2-х людей, лежавших без сознания на лестнице между 4-м и 5-м этажами: женщину и ее 4-летнюю дочку. Их вынесли и передали врачам скорой помощи.

"Врачи констатировали смерть ребенка, а его мать с сильным отравлением угарным газом госпитализирована в Харьковскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось спасти 8 человек, которых они выносили на руках, еще 20 человек были эвакуированы.

В 07:50 пожар было локализован, сейчас принимаются меры по его окончательной ликвидации.

В ликвидации пожара принимают участие 5 пожарных автоцистерн, 20 спасателей ГСЧС и 4 волонтера. Причина возникновения пожара выясняется.

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