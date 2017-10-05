Протестующие бросили дымовые шашки в сторону здания Рады

Во время акции протеста возле здания Верховной Рады Украины неизвестные бросили дымовые шашки в сторону здания парламента, сообщил начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

По его словам, пожарные шашки уже потушили.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле здания парламента со стороны Площади Конституции находятся усиленные наряды правоохранителей.

Акция протеста продолжается. В настоящее время обстановка спокойная. Возле парламента дежурят пожарные.

Ранее в это день около 300 активистов партии "Национальный корпус" собрались возле здания Верховной Рады на акцию протеста против принятия законопроекта об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.