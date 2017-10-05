События

12:59 05.10.2017

В Киеве разбит памятник Героям Небесной Сотни

Житель Севастополя 1974 г.р. разбил памятник Героям Небесной Сотни на ул.Институтской в Киеве в четверг, в настоящее время он задержан и доставлен в отделение полиции, сообщает советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Сегодня на Аллее Героев Небесной Сотни произошел преступный акт вандализма", - написал З.Шкиряк на своей странице в соцсети Facebook, проиллюстрировав сообщение фотографиями разгромленного памятника.

"Патрульная полиция оперативно задержала урода… Сейчас он находится в отделении полиции, где следователи будут принимать решение о привлечении его к ответственности", - добавил советник министра.

На снимках видно, что каменные плиты памятника опрокинуты, разбиты и лежат рядом. Часть цветов и венков, возложенных к памятнику, также смяты и разбросаны.

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