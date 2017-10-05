В Николаеве и Херсоне нелегальные кол-центры обслуживали клиентов из РФ и Крыма – СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили деятельность нелегальных колл-центров в Николаеве и Херсоне, которые обслуживали клиентов из России и временно аннексированного Крыму.

"Организовала незаконный бизнес в Украине московская компания для оптимизации расходов. Среди клиентов, которых обслуживали колл-центры по технологии IP-телефонии, были российские коммерческие структуры и муниципальные учреждения. Серверное оборудование со программным обеспечением, электронной базой данных клиентов находилось в России, администрирование "украинского" сегмента баз осуществлялось через удаленный доступ", - сообщается на сайте спецслужбы в четвер.

Сотрудники СБУ установили, что среди клиентов колл-центра были и украинские компании. Сейчас проверяется информация о возможном копирования их баз данных на российские серверы по заказу спецслужб РФ.

"Почти 80% персонала работали без заключения трудовых договоров, получая заработную плату в конвертах. Деньги на финансирование "филиалов" поступали с главного офиса в Москве на счета, открытые в российском банке. Сейчас деятельность компаний в Николаеве и Херсоне заблокирована, на банковские счета наложен арест, проверяются также факты отмывания денег через конвертационные центры. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.