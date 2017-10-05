Суд перенес заседание по делу Януковича из-за поездки адвоката в РФ для встречи с экс-президентом

Оболонский районный суд г.Киева перенес заседание по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 11 октября в связи с поездкой государственного защитника экс-президента Максима Герасько в Российскую Федерацию для встречи со своим подзащитным.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял на заседании в четверг.

Адвокат предоставил суду копии электронных билетов в Москву через Минск (Беларусь), написала в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании председательствующий судья Владислав Девятко зачитал обращение адвоката, которым он информирует суд о своей командировке в Россию для конфиденциальной встречи с В.Януковичем и согласования правовой позиции со своим подзащитным.

М.Герасько также приложил к этому заявлению письмо от адвокатского объединения "Aver Lex", которое ранее участвовало в защите В.Януковича, в котором адвокаты указывают, что считают целесообразным не использовать средства телефонной связи для общения с В.Януковичем исходя из соображений безопасности.

В связи с командировкой защитник В.Януковича просил суд перенести заседание на 19 октября. В ответ на это прокуроры сказали, что, по их мнению, ему будет достаточно меньшего срока для решения всех вопросов. После этого суд принял решение продолжить заседание в деле об госизмене 11 октября в 10:00.