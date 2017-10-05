Адвокат режиссера "Матильды" предложил российским кинотеатрам памятку для борьбы с противниками фильма

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился к собственникам кинотеатров и кинопрокатчикам с памяткой "Пакет "Матильда" для аргументации борьбы с противниками фильма.

"Ввиду непрекращающихся попыток ряда лиц, включая депутата Госдумы Наталью Поклонскую, а также некоторых представителей региональных властей незаконно повлиять на принятие собственниками кинотеатров различных регионов России решений отказаться от проката кинокартины "Матильда" режиссера Алексея Учителя путем оказания административного давления, мы вынуждены предложить всем заинтересованным лицам использовать в качестве аргументов борьбы соответствующую памятку, назовем ее "Пакет "Матильда", - рассказал адвокат "Интерфаксу" в четверг.

Памятка содержит 12 пунктов. В частности в ней указывается, что при угрозах стоит в первую очередь обратиться к журналистам, затем к адвокатам, а потом уже в правоохранительные органы.

Кроме того, в памятке К.Добрынин напоминает, что создатели "Матильды" "располагают официальной информацией из Генеральной прокуратуры, согласно которой эксперты пришли к однозначному выводу об отсутствии каких-либо претензий к содержанию фильма, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется".

Также защита обратила внимание кинопрокатчиков, что "свободный человек имеет право смотреть и показывать то, что не запрещено".

Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя, рассказывающий о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, вызвал широкий резонанс в России еще до выхода в прокат. Против этой картины активно выступает Н.Поклонская и ее сторонники.