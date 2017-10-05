Около 300 активистов "Национального корпуса" под Радой протестуют против принятия закона о восстановлении суверенитета над Донбассом

Около 300 активистов партии "Национальный корпус" в четверг возле здания Верховной Рады проводят акцию против принятия законопроекта об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", собравшиеся держат в руках флаги партии, из динамиков звучат патриотические песни.

"Если есть оккупация Россией, а она есть, то это уже не предполагает существование ОРДЛО. Мы против принятия законопроекта в него нынешнем виде", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" первый замглавы партии Назар Кравченко.