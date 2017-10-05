События

10:42 05.10.2017

Около 300 активистов "Национального корпуса" под Радой протестуют против принятия закона о восстановлении суверенитета над Донбассом

Около 300 активистов партии "Национальный корпус" в четверг возле здания Верховной Рады проводят акцию против принятия законопроекта об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", собравшиеся держат в руках флаги партии, из динамиков звучат патриотические песни.

"Если есть оккупация Россией, а она есть, то это уже не предполагает существование ОРДЛО. Мы против принятия законопроекта в него нынешнем виде", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" первый замглавы партии Назар Кравченко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В ДТП с автобусом Нацгвардии один боец погиб, девять пострадали

Суд перенес заседание по делу Януковича из-за поездки адвоката в РФ для встречи с экс-президентом

СБУ выдворила из Украины сотрудника российского телеканала НТВ Немышева

За прошедшие сутки боевики 19 обстреливали украинские позиции, двое военнослужащих получили ранения – штаб

В Одессе стреляли в первого заместителя главы облсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат режиссера "Матильды" предложил российским кинотеатрам памятку для борьбы с противниками фильма

Литовско-польско-украинской военной бригаде присвоят имя гетмана Острожского

Со школьного здания в с. Соломоново неизвестные сняли венгерские символы

Мужчина покончил с собой в Одесском СИЗО

В Эстонии начинается досрочное голосование на местных выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
гейнеры в Украине на price.ua
РЕКЛАМА