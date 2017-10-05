События

10:32 05.10.2017

Со школьного здания в с. Соломоново неизвестные сняли венгерские символы

В селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области лица, которые представились сотрудниками СБУ, сняли со школьного здания венгерские символы, пишет интернет-издание венгров Закарпатья karpataljalap.net.

Как сообщил председатель местной организации «Общества венгерской культуры Закарпатья» Каталин Палко (Katalin Palkó), во вторник, 3 октября, с венгроязычной ООШ I-II ступени в селе Соломоново (венг. Tiszasalamon) неизвестные сняли все венгерские символы: флаг, в фойе - герб и гимн Венгрии.

Директор школы Нора Лешко-Ковач (Nóra Leskó Kovács) в свою очередь сказала, что ее вечером пригласили в школу, где ее ждали три человека, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины. Ранее они, по ее словам, уже приходили в школу якобы под предлогом расследования по «распространение сепаратистских идей» некоторыми педагогами.

Они сняли со здания флаг Венгрии, текст гимна Венгрии и изображение герба якобы из-за нарушения украинского законодательства, пишет karpataljalap.net.

Председатель Ужгородской районной организации «Общества венгерской культуры Закарпатья» Ливия Балог (Lívia Balogh) заявила, что законами Украины предусмотрено использование в общественных местах символов национальных меньшинств. Поэтому в организации планируют подать жалобу на действия неизвестных лиц в правоохранительные органы.

В свою очередь интернет-издание zakarpattya.net.ua пишет, что на фасаде школы висел не государственный флаг Венгрии, а неузаконенный в этой стране так называемый неофициальный государственный флаг - с гербом, который на самом деле является флагом Венгерской империи до 1918 года и флаг Венгерского королевства при регенте Миклоше Хорти и фашисте Ференце Салаши.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В ДТП с автобусом Нацгвардии один боец погиб, девять пострадали

Суд перенес заседание по делу Януковича из-за поездки адвоката в РФ для встречи с экс-президентом

СБУ выдворила из Украины сотрудника российского телеканала НТВ Немышева

За прошедшие сутки боевики 19 обстреливали украинские позиции, двое военнослужащих получили ранения – штаб

В Одессе стреляли в первого заместителя главы облсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат режиссера "Матильды" предложил российским кинотеатрам памятку для борьбы с противниками фильма

Около 300 активистов "Национального корпуса" под Радой протестуют против принятия закона о восстановлении суверенитета над Донбассом

Литовско-польско-украинской военной бригаде присвоят имя гетмана Острожского

Мужчина покончил с собой в Одесском СИЗО

В Эстонии начинается досрочное голосование на местных выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтер для печати самоклеящихся этикеток
РЕКЛАМА