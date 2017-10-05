События

08:33 05.10.2017

12 октября в Житомире начнется отопительный сезон – горсовет

Отопительный сезон в Житомире начнется 12 октября, сообщили в Житомирском городском совете.

Решение о начале отопительного сезона ранее запланированного срока в среду единогласно приняли на заседании исполнительного комитета Житомирского горсовета. Дополнительный вопрос о начале отопительного сезона инициировал заместитель городского головы Александр Фещенко.

В мэрии напомнили, что, 2 октября, в Житомире состоялось заседание оперативного городского штаба по рассмотрению вопросов о готовности городского хозяйства к началу отопительного сезона 2017-2018 годов. Во время заседания руководители исполнительных органов городского совета, коммунальных предприятий, в соответствии с компетенцией, отчитались о готовности жилого фонда, учебных заведений, учреждений здравоохранения до начала отопительного сезона. КП "Житомиртеплокоммунэнерго" проведен текущий ремонт 55 котельных, 75 ЦТП (центральный тепловой пункт), 145,32 км тепловых сетей. Также произведена замена 1, 617 км аварийных тепловых сетей.

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