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08:09 05.10.2017

Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность 18 корпусов санатория "Рай-Еленовка" под Харьковом

Прокуратура Харьковской области направила в Харьковский райсуд области иск с требованием вернуть государству незаконно приватизированный комплекс нежилых зданий санатория ЗАО "Укрпрофздравница" в с. Рай-Еленовка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в 2012г. Песочинский поссовет принял незаконное решение о приватизации 18 зданий (общей площадью 15 тыс.кв. м), находившихся в государственной собственности.

"Право распоряжаться таким имуществом является исключительно компетенцией Фонда госимущества Украины. Однако поселковый совет превысил свои полномочия. Не имея разрешения ФГИ Украины на отчуждение, местные власти приняли решение о приватизации санаторного комплекса. В результате здания незаконно перешли в собственность коммерческой структуры и физического лица", - цитирует пресс-служба начальника управления прокуратуры Харьковской области Александра Бондаренко.

В связи с этим прокуратура подала в суд иск с требованием признать решение местного совета недействительным и вернуть имущество государству.

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