На военных складах в Винницкой области очагов горения нет, наблюдается единичная детонация боеприпасов – ГСЧС

Состоянием на утро четверга на территории военного склада возле Калиновки (Винницкая обл.) очагов горения нет, наблюдается единичная детонация боеприпасов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 5 октября открытых очагов горения нет, наблюдалась единичная детонация боеприпасов. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 8 пожарных танков, 4 инженерных машины разграждения МО Украины", – говорится в сводке на сайте ведомства в четверг утром.

Также отмечено, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины Украины (101 чел. и 38 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-км зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 19,255 тыс. га территории, обнаружено и изъято 1 тыс. 102 взрывоопасных предмета. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 369 обращений от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 540 чел. и 298 ед. тех., из них от ГСЧС – 211 чел. и 74 ед. тех., Нацполиции – 33 чел. и 8 ед. тех., Нацгвардии – 20 чел., Вооруженных сил Украины – 1 тыс. 50 чел. и 192 ед. тех., СБУ – 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" – 52 чел. и 4 пожарных поезда.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от Калиновки.