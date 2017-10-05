Нижняя палата парламента Канады приняла закон, аналогичный американскому "акту Магницкого"

Принятый Палатой общин парламента Канады "закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств" или "закон имени Сергея Магнитского" позволит улучшить борьбу с коррупцией и нарушением прав человека, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Сегодня вечером Палата общин приняла закон S226, который даст нам новые инструменты для привлечения к ответственности нарушающих права человека и для борьбы с коррупцией", - написала она у себя в микроблоге в "Твиттере".

В распространенном ею заявлении говорится, что после принятия законопроекта сенатом и утверждения генерал-губернатором Канады он станет законом и "важным инструментом канадской внешней политики".

При этом она отметила, что "восхищена сегодняшним важным прогрессом, и что эти необходимые изменения получили единодушные, межпартийные сотрудничество и поддержку".

Ранее нижняя палата парламента Канады приняла "закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", который также называют "законом имени Сергея Магнитского". Согласно итогам голосования, за документ проголосовали единогласно 277 присутствующих на заседании членов Палаты общин. Всего в Палату входят 338 депутатов.

Закон предполагает персональные санкции против чиновников из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.

Для того, чтобы закон вступил в силу, он должен получить одобрение верхней палаты парламента (сената) и королевскую подпись.

Принятый закон является аналогом американского "акта Магнитского", подписанного в 2012 году экс-президентом Бараком Обамой.