За прошедшие сутки боевики 19 обстреливали украинские позиции, двое военнослужащих получили ранения – штаб

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 12 раз открывали огонь. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой силами АТО. Вечером боевики проявляли активность в основном на Донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

На донецком направлении после 18.00 среды боевики из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливали украинские позиции на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия трижды обстреливались позиции ВСУ в районе Невельского. Около 20.00 в результате вражеского гранатометного огня неподалеку Новоселовки Второй получил ранения один украинский военнослужащий.

На луганском направлении в конце суток боевики дважды били из минометов калибра 82-мм по украинским укреплениям у Крымского. Вблизи этого же поселка противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На мариупольском направлении в среду днем, в результате боевого противостояния неподалеку Красногоровки, получил осколочное ранение один украинский военнослужащий. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались опорные пункты ВСУ у Водяного.