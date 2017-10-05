В Киеве разоблачили злоумышленницу, выдавшую 40 поддельных медицинских книг – прокуратура

Правоохранители в Киеве задержали злоумышленницу, которая выдавала поддельные медицинские книжки, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с Дарницким управлением полиции ГУ НП в г.Киеве разоблачена злоумышленница, которая выдавала поддельные медицинские книжки", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

В информации уточняется, что женщина, будучи физическим лицом-предпринимателем, предоставляла услуги по поиску клиентов для частного медицинского центра, имеющего лицензию на выдачу личных медицинских книжек. Злоумышленница подделывала подписи главы медицинской комиссии и в дальнейшем выдавала документ с поддельной печатью врачам, которые проходили в заведении обязательный медицинский осмотр.

Как установило следствие, таким образом, женщина выдала 40 поддельных медицинских книжек.

По данному факту в Дарницкий районный суд Киева направлено обвинительное заключение по обвинению женщины-предпринимателя в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

За совершенное злоумышленнице грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.