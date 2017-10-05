События

03:17 05.10.2017

Правоохранители задержали киевлянина, который дома хранил арсенал оружия и боеприпасов

В Киеве правоохранителями задержан мужчина, у которого при обыске изъяли арсенал оружия и боеприпасов, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева

"Столичные оперативники изъяли у киевлянина арсенал оружия. Пистолеты с глушителями, винтовки с оптическими прицелами, патроны и военное принадлежности мужчина хранил дома и на даче в Киевской области, – говорится в сообщении на странице полиция Киева на Фейсбук в среду.

В информации отметили, что в ходе операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники Печерского управления полиции совместно с работниками уголовного розыска полиции Киева провели санкционированные обыски по месту жительства 50-летнего киевлянина, у которого обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В квартире на улице Пилипа Орлика полицейские изъяли 5 предметов, похожих на пистолеты с глушителями Макарова и магазинами к ним, карабин с двумя глушителями, 6 винтовок с оптическими прицелами, более 50 магазинов к стрелковому оружию и почти 2 тыс патронов различного калибра", уточняется в сообщении.

Кроме того, при осмотре частного дома на территории Киевской области полицейские изъяли револьвер и военное оборудование: оптические средства и части пулеметной ленты.

Изъятые предметы направлены на проведение экспертизы.

Мужчину задержали в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее задержанный проблем с законом не имел.

Проводятся следственные действия.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Киевлянину грозит до семи лет лишения свободы.

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