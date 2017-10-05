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00:51 05.10.2017

В Киеве во время протеста против строительства АЗС пострадало около 14 человек – СМИ

В среду вечером во время акции против строительства АЗС пострадали 14 человек, сообщило "Громадське".

"Во время столкновений на акции против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста", – говорится в сообщении на сайте "Громадського" со ссылкой на заявление координатора отрядов быстрого реагирования Красного Креста Тараса Логгинова.

Во время столкновений пострадали участники с обеих сторон.

"Есть около пяти протестующих, трое журналистов и около пяти полицейских. И избит один депутат. Состояние одного - очень тяжелое ранение ноги, другим оказали помощь на месте", сообщил Т.Логгинов.

На "Громадське" напомнили, что вечером 4 октября в Дарницком районе Киева общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста против строительства АЗС. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых митингующие частично разрушили АЗС.

По информации "5 канала" со ссылкой на медиков, во время протеста ранены четверо митингующих и один полицейский.

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