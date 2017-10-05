Украина и Катар готовы к активизации сотрудничества – МИД

Украина и Катар заинтересованы в активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел по итогам визита министра иностранных дел Павла Климкина в Катар.

"В ходе переговоров была отмечена важность поддержания регулярного политического диалога между двумя государствами, подчеркнут обоюдный интерес к активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, отмечен имеющийся потенциал для углубления энергетического сотрудничества и взаимодействия в сфере сельского хозяйства", – говорится в обнародованном в среду вечером пресс-службой ведомства сообщении.

П.Климкин во время рабочего визита в Катар встретился с премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани, министром иностранных дел шейхом Мохаммедом бин Абдулрахман Аль Тани и государственным министром иностранных дел Катара Султаном Аль-Мрейхи.

В информации отмечается, что катарской стороне была выражена благодарность за последовательную позицию и поддержку международных инициатив Украины, направленных на защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства.

Подчеркивается, что во время пребывания в г.Доха П.Климкин встретился также с членом правящей семьи Катара, главой Совета директоров катарской строительно-девелоперской компании "Аамаль", заместителем главы правления "Фейсал Холдинга" шейхом Мухаммедом бин Фейсалом бин Касем Аль Тани, с которым были обсуждены перспективы привлечения катарского частного капитала для инвестирования в такие сектора украинской экономики как недвижимость, медико-рекреационный туризм, гостиничный бизнес и другие.

Глава внешнеполитического ведомства Украины дал интервью представителям ведущих СМИ Катара, в котором осветил основные приоритеты украинско-катарских отношений с акцентом на важность расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений путем скорейшего заключения ряда готовых к подписанию межправительственных соглашений торгово-экономического характера.