Глава комитета по разведке сената рассчитывает обнародовать результаты расследования по предполагаемому вмешательству РФ до выборов в США 2018 года

Председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр в среду выразил надежду, что результаты расследования предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США могут быть представлены до американских выборов 2018 года.

"Нам надо обнародовать перед общественностью факты, имеющие отношение к вмешательству России в наши выборы, до начала праймериз 2018 года, что означает - когда-то в первую половину (2018 - ИФ) года", - сказал он на пресс-конференции, посвященной состоянию расследования предполагаемого вмешательства РФ.

Таким образом, как уточнил Р.Берр, он рассчитывает на завершение непосредственно расследования до конца 2017 года.

Он напомнил, что следователи уже опросили более 100 человек, имеющих отношение к расследованию, и собрали около 100 тыс. страниц документов, однако расследование еще не окончено.

На ноябрь 2018 года запланированы выборы в конгресс США, выборы губернаторов 39 штатов, а также ряд других местных выборов.