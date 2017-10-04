События

21:07 04.10.2017

Россия не смогла повлиять на исход президентских выборов в США

Председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что, несмотря на якобы имевшие место попытки России вмешаться в президентские выборы в США, исход голосования затронут не был.

"Российское вмешательство не оказало влияние на результаты выборов", - сказал он в среду на пресс-конференции, посвященной состоянию расследования предполагаемого вмешательства РФ

В то же время также присутствовавший на пресс-конференции представитель комитета демократ Марк Уорнер заявил, что цель России была "посеять хаос и вызвать раскол в нашей стране".

В свою очередь Р.Берр описал действия, якобы предпринимавшиеся Россией в 2016 году, как "очень широкую сеть российского вмешательства".

Ранее стало известно, что компания Facebook передала подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти рекламные объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.

Также американская компания некоторое время назад уже передавала данные о платной рекламе спецпрокурору Роберту Мюллеру, который курирует расследование, и его команде.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

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