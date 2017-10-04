Пожарный пострадал при спасении людей из горящей многоэтажки в Чугуеве

В г.Чугуев Харьковской области во время ликвидации пожара в 9-этажном доме и эвакуации жильцов получил ожоги начальник караула государственной пожарно-спасательной части Чугуева.

Как сообщает в среду пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, информация о возгорании в доме по ул.Гагарина, 30 поступила на номер 101 в среду в 13:45.

"К месту происшествия выехали три отделения пожарно-спасательной службы. На момент их прибытия горели три квартиры на 8 этаже здания. Огонь через балконы начал распространяться на другие квартиры 9 этажа", - говорится в сообщении.

К тушению огня были привлечены дополнительные силы, в том числе и автоцистерна из воинской части. Всего на месте происшествия работает 8 автоцистерн, 2 автолестницы, 1 аварийно-спасательный автомобиль и 45 человек личного состава ГСЧС.

Площадь пожара составила около 120 кв.м.

С верхних этажей здания были спасены 11 человек, еще более 20 жильцов дома эвакуированы.

При спасении людей травмировался начальник караула 50-й Государственной пожарно-спасательной части Чугуева.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в больницу.

"По предварительной информации, у него ожоги второй степени. Угрозы жизни нет", - сказал И.Лупандин.

В 15:40 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.