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19:12 04.10.2017

Трамп потребовал извинений от "Эн-Би-Си Ньюс" за сообщение о намерении госсекретаря Тиллерсона уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский телеканал "Эн-Би-Си Ньюс" должен принести публичные извинения за информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы хотел покинуть свой пост, и что вице-президент Майк Пенс отговорил его от этого шага.

"История "Эн-Би-Си Ньюс" была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это фейковые новости. Они должны принести извинения перед Америкой!" - говорится в сообщении на странице Д.Трампа в "Твиттере".

"Эн-Би-Си" это "Фейковые Новости", более бесчестные, чем даже Си-Эн-Эн. Они позорят хорошую журналистику. Неудивительно, что рейтинги их новостей падают!" - отмечается в сообщении.

Ранее в среду Р.Тиллерсон опроверг информацию о якобы имевшихся планах подать в отставку.

"Вице-президент никогда не убеждал меня оставаться на посту госсекретаря, потому что я никогда не рассматривал возможность покинуть этот пост", - приводит слова госсекретаря американский телеканал "Си-Би-Эс".

Ранее телеканал "Эн-би-си Ньюс" сообщил, что Р.Тиллерсон якобы был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом - на фоне конфликтов с Белым домом и Д.Трампом. Однако М.Пенс тогда "убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года".

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