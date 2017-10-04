Обязанность соблюдать конституции государств-членов ЕС фундаментальна

Еврокомиссия продолжает считать референдум о независимости Каталонии незаконным, подчеркнул в своем выступлении в среду в Европарламенте в Страсбурге первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

"Абсолютно фундаментально, чтобы конституции каждого из наших государств-членов уважались во всех обстоятельствах. Это основа наших дебатов сегодня", - заявил Ф.Тиммерманс, открывая дискуссию о правовом государстве в Испании в связи с каталонским референдумом.

"Уважение правового государства не является опцией. Его уважение фундаментально. Если право, закон не предлагают вам того, чего вы хотели бы, вы можете возражать против закона, вы можете работать, чтобы изменить закон, но вы не в праве его игнорировать", - продолжил Ф.Тиммерманс.

"Как заявила Европейская комиссия, в соответствии с испанской конституцией голосование, состоявшееся в воскресенье в Каталонии, незаконно. Если думать о будущем, то ясно, что необходимо прийти к совместному соглашению, чтобы двигаться вперед в Испании", - сказал зампред ЕК.

Он сослался на слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что речь идет о внутреннем вопросе Испании, но этот вопрос должен решаться на основании институционального и конституционного порядков.

"Это причина, по которой Европейский союз призывает всех заинтересованных игроков идти вперед и перейти от конфронтации к диалогу", - сказал Ф.Тиммерманс.

Вместе с тем он отметил, что запретительные распоряжения Конституционного суда Испании хотя и были законны, это не отменяет того факта, что всем пришлось стать свидетелями насилия в Каталонии.

"Позвольте мне высказаться ясно: насилие не дает никаких решений в политике. Оно не является ни ответом, ни решением. И насилие никогда не может использоваться, как средство или инструмент. Европа знает это лучше, чем кто-либо. Никто не желает видеть насилия в нашем обществе. Никто из нас этого не желает", - подчеркнул Ф.Тиммерманс, добавив, что "задача каждого правительства уважать и защищать правовое государство, и это может иногда требовать пропорционального использования силы".

По его словам, желание граждан выразить свою точку зрения понятно. "Свобода выражения - это фундаментальное право для каждого из европейских граждан, в том числе для испанских граждан. Но мнение одних не ценнее мнения других только из-за того, что оно выражено более громким голосом", - заявил Ф.Тиммерманс, излагаяч точку зрения Европейской комиссии на события в Каталонии 1 октября.