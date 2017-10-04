Министерство туризма Греции открыло национальное туристическое представительство в Киеве

Министерство туризма Греции, Греческая туристическая организация и благотворительная организация "Фонд Бумбураса" открыли национальное туристическое представительство в Киеве.

Как сообщает пресс-служба туристического представительства Греции, оно станет центром информации о традиционных и новых туристических возможностях Греции, образовательных и культурных программах, религиозном, медицинском, деловом и экотуризме.

Как сообщалось, эксперты прогнозировали увеличение турпотока из Украины в Грецию в связи с введением безвизового режима с Европейским союзом.

В 2016 году Грецию посетили более 11 тыс. организованных туристов из Украины.