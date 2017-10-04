Военная прокуратура направила в суд обвинительные акты против высокопоставленных чиновников ВС РФ

Главная военная прокуратура завершила расследование и направила для рассмотрения в суд обвинительные акты в отношении ряда высокопоставленных чиновников Вооруженных сил РФ за посягательство на территориальную целостность Украины.

"Главная военная прокуратура завершила специальные досудебные расследования по уголовным производствах по обвинению заместитель министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ генерала армии Николая Панкова и заместителя Главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирала Александра Федотенкова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 вв. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины", - сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

По информации ведомства, досудебное расследование установило, что указанные должностные лица в феврале-марте 2014 года, находясь в Крыму, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими руководителями Вооруженных Сил Российской Федерации и представителями власти РФ, совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, склоняли путем угроз и подкупа военнослужащих Командования ВМС ВСУ к совершению государственной измены, сбыли пособниками в ведении агрессивной войны против Украины, способствовали беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова.

"Обвинительные акты в отношении этих лиц направлены в суд для осуществления специального судебного разбирательства. Каждый из них объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - информирует Генпрокуратура.