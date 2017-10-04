В ГСЧС подписали Меморандум о сотрудничестве в области электронного управления

В среду, 4 октября, состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Государственной службой чрезвычайных ситуаций, Государственным агентством по вопросам электронного управления Украины, фондом "Евразия" и Международной благотворительной организацией "Фонд Восточная Европа" в области электронного управления.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в церемонии участвовали глава ведомства Николай Чечеткин, председатель Госагентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко, замдиректора проекта международной технической помощи "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах", фонд "Евразия" Леся Чмиль, президент "Фонда Восточная Европа" Виктор Лях, руководители структурных подразделений и представители аппарата ГСЧС Украины.

"В настоящее время нами уже минимизировано количество административных услуг ГСЧС и ее территориальными подразделениями, а также существенно упрощена процедура их получения. В то же время подписания Меморандума о сотрудничестве поможет уменьшить коррупционные риски при получении этих услуг за счет открытости и прозрачности ", - отметил Н.Чечеткин.

Он также добавил, что ГСЧС предоставляет важные для бизнес-климата в Украине услуги, требующие скорейшего перевода в электронную форму. "Это представление и регистрация декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности, а также лицензирование хозяйственной деятельности по выполнению работ и услуг противопожарного назначения", - рассказал глава ГСЧС.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время стороны начнут реализацию задач, определенных Меморандумом о введении электронных инструментов управления в административных процессах ГСЧС, что позволит как упростить процесс предоставления услуг, так и реализовать цели Концепции развития электронного управления в Украине.