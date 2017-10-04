События

17:09 04.10.2017

В киевском метро опять задержан пассажир с гранатой

На станции киевского метрополитена "Житомирская" правоохранители изъяли у 21-летнего уроженца Черниговской области две гранаты РГД-5 и два запалы к ним, которые он перевозил в рюкзаке, сообщается на странице столичной полиции в соцсети Facebook.

По словам владельца боеприпасов, гранаты он нашел возле полигона во Львовской области и вез домой для использования в личных целях.

"Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование… Правоохранители выясняют происхождение изъятых предметов", - говорится в сообщении.

Следственный отдел управления полиции в метрополитене начал уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что полиция практически через день изымает патроны, гранаты и взрывчатку у пассажиров столичного метро.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Взрывы на арсенале в Калиновке невозможно было инициировать извне, - экспертная комиссия

Заморозки ожидаются в ряде областей Украины

В Харьковской области неизвестные обстреляли джип из гранатомета

В Раде зарегистрирован законопроект о реинтеграции Донбасса

Новый Верховный суд заработает уже в нынешнем году

ПОСЛЕДНЕЕ

Финансовые ресурсы ФГВФЛ в сентябре выросли на 3,9%

В ГСЧС подписали Меморандум о сотрудничестве в области электронного управления

На западе в четверг ожидаются сильные порывы ветра

МИД Украины обратилось к МИД Польши в связи с антиукраинскими надписями на здании консульства Украины

Минобороны: на сегодня выполнено 1,2% запланированных работ по рассредоточению боеприпасов по арсеналам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа настольных игр на price.ua
РЕКЛАМА