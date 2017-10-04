В киевском метро опять задержан пассажир с гранатой

На станции киевского метрополитена "Житомирская" правоохранители изъяли у 21-летнего уроженца Черниговской области две гранаты РГД-5 и два запалы к ним, которые он перевозил в рюкзаке, сообщается на странице столичной полиции в соцсети Facebook.

По словам владельца боеприпасов, гранаты он нашел возле полигона во Львовской области и вез домой для использования в личных целях.

"Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование… Правоохранители выясняют происхождение изъятых предметов", - говорится в сообщении.

Следственный отдел управления полиции в метрополитене начал уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что полиция практически через день изымает патроны, гранаты и взрывчатку у пассажиров столичного метро.