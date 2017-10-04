События

16:45 04.10.2017

В Харьковской области неизвестные обстреляли джип из гранатомета

В г.Волчанск Харьковской области неизвестные выстрелили из гранатомета по автомобилю Toyota FJ Cruiser, открыто уголовное производство.

Как сообщает в среду отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, в Волчанский ОП обратилась женщина и рассказала, что услышала звук, похожий на выстрел. В ходе проверки информации было установлено, что в Волчанске на обочине в направлении движения из с.Волчанские Хутора в центр города был обнаружен поврежденный термическим воздействием огня автомобиль Toyota FJ Cruiser.

"Досудебным расследованием установлено, что 35-летний водитель двигался по улице в Волчанск. Возле перекрестка он услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия", - говорится в сообщении.

На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению и задержанию тех, кто выстрелил в джип.

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