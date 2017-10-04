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16:25 04.10.2017

Минобороны: на сегодня выполнено 1,2% запланированных работ по рассредоточению боеприпасов по арсеналам

Министерство обороны Украины пятый месяц проводит работу по рассредоточению боеприпасов по военным складам, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.

"Работы по рассредоточению боеприпасов продолжаются пятый месяц. На сегодня выполнено 1,2% запланированных работ", - сказал он в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.

Председатель комитета Сергей Пашинский напомнил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины согласился с тем, что нельзя концентрировать в одном месте больше 5% стратегического запаса боеприпасов и "обещал распорядится об рассредоточении боеприпасов".

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Интерфакс-Украина
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