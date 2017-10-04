Президент предлагает Раде уточнить особенности введения военного положения в ответ на российскую агрессию на Донбассе – законопроект

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уточнить особенности введения военного положения в отдельных местностях в связи с российской вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской областях, говорится в законопроекте №7163, зарегистрированном в Верховной Раде 4 октября.

Согласно законопроекту, в случае введения военного положения в отдельных местностях в связи с российской вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской областях: в день вступления в силу акта президента о создании военной администрации прекращаются полномочия областного, районного, сельских, городских и районных в городах советов, их исполнительных аппаратов, должностных и служебных лиц местного самоуправления, работающих в этих органах, старост - в случае образования соответствующей областной военной администрации.

Районные, областные военные администрации осуществляют на соответствующей территории, наряду с полномочиями местных государственных администраций, полномочия по внедрению и осуществлению мер правового режима военного положения.

Военные администрации осуществляют свои полномочия до дня первого заседания первой сессии соответствующего совета, избранного после отмены военного положения.

Направление, координацию и контроль за деятельностью областных военных администраций по вопросам обеспечения обороны, общественного порядка и безопасности, осуществления мер правового режима военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины при общем руководстве Генерального штаба ВСУ, а по другим вопросам - Кабинет министров Украины в пределах своих полномочий.

Генеральный штаб осуществляет полномочия по организации подготовке и осуществлению общего руководства ВСУ, соединениями, частями и органами других военных формирований и правоохранительных органов во время выполнения ими мер правового режима военного положения.

Объединенный оперативный штаб ВСУ осуществляет непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, привлекаемых к осуществлению непосредственно в Донецкой и Луганской областях мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны и правового режима военного положения.

Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".