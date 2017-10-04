Судебная реформа увеличит количество обращений в ЕСПЧ из-за невозможности обжаловать судебные решения в Украине

Проголосованная во вторник судебная реформа увеличит количество обращений граждан в ЕСПЧ из-за невозможности обжаловать судебные решения в Украине, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

В частности, руководитель практики разрешения споров юридической фирмы EVRIS Игорь Кравцов, отметил, что целью изменений в процессуальные кодексы является процессуальная экономия.

"По нашему мнению, принятые изменения увеличат количество обращений в ЕСПЧ. Многие положения выписаны спорно и некорректно, в связи с чем, применить их, не дав оснований для обжалования, довольно трудно", - сказал он.

При этом юрист подчеркнул, что количество обращений в ЕСПЧ растет в последние годы и без реформы, при относительно стабильном законодательстве.

"Существенные изменения системы еще больше усилят желание искать справедливость в международных инстанциях", - прогнозирует И.Кравцов.

Он также подчеркнул, что ожидаемый пересмотр ставок судебного сбора также может ограничить доступ к правосудию.

"Учитывая адвокатскую монополию, которая вступила в силу в прошлом году, суд становится все более элитарным учреждением для тех, кто может себе позволить это "дорогое удовольствие"", - сказал он.

В свою очередь, управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз отметил, что "изменения в процессуальные кодексы и увеличение ставок судебного сбора, на который теперь возлагается основная роль формирования судебного бюджета, могут стать причиной определенного ограничения возможности обжалования судебных решений".

"Особенно дорого и сложно будет обжаловать судебные решения на уровне кассации, которая получает право при достаточно высоких ставках судебного сбора избирательно определять какие кассационные жалобы рассматривать, а какие отклонять по формальным признакам", - сказал он.

Комментируя возможность роста количества обращений в ЕСПЧ, В.Мороз напомнил, одним из основных оснований для пересмотра ЕСПЧ решений украинских судов является нарушение права на справедливый суд и ограничение доступа к правосудию.

"Учитывая, что при достаточно прогрессивных нововведениях, судебная реформа ведет к существенному удорожанию и усложнению судебного разбирательства, полагаю, что вполне можно прогнозировать увеличение количества обращений украинских граждан в ЕСПЧ", - сказал он.

Как сообщалось, во вторник, 3 октября, Верховная Рада приняла в целом закон (№6232), который обеспечит функционирование нового Верховного суда как единой кассационной инстанции, а также нормативно урегулировала процессуальные механизмы в судах.

Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид (избрана от партии "Самопомич") и несколько народных депутатов от фракции "Самопомич" предложили отменить этот закон. В "Батькивщине" считают, что принятые изменения в Уголовном процессуальном кодексе освободили от ответственности соучастников преступлений беглого президента Украины Виктора Януковича.