Берлин назвал ситуацию в Каталонии внутренней проблемой Испании

Правительство ФРГ считает конфликт, возникший из-за стремления Каталонии к независимости от Испании, внутренней проблемой этой страны, сообщило в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффена Зайберта.

"Прийти к разрешению этого конфликта можно только в рамках Конституции и демократических норм Испании", - приводит агентство его слова.

Ш.Зайберт отметил, что А.Меркель не намерена выступать в качестве посредника в конфликте между Мадридом и Барселоной.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль высказался за решение проблем в отношениях между Мадридом и Барселоной путем диалога.

"Обеим сторонам необходимо вступить в диалог с тем, чтобы найти долгосрочное политическое урегулирование", - заявил он.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости автономии, который центральные власти Испании объявили незаконным. По предварительным данным, за отделение Каталонии высказалось подавляющее большинство из участников референдума.