Украину в четверг охватит теплый воздух, но дожди продолжатся

В Украине в четверг, 5 октября, теплый воздух атлантического происхождения, поступающий с Западной Европы, охватит почти всю территорию страны; погоду северной половины будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на севере Левобережья, днем в Украине, кроме южной части, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 14° тепла, лишь в Донецкой, Луганской и Запорожской областях заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла, в большинстве южных областей 17-22°.

В Киеве 5 октября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 октября самая высокая температура днем была 26,3° в 1929 и 1966 годах, самая низкая ночью -2,7° в 1939 году.

В Украине в пятницу, 6 октября, ожидается небольшой дождь (на юге - местами), ночью в западных и северных областях прогнозируются умеренные дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных, местами северных и центральных областях порывы 15-22 м/с.

Температура ночью 6-12°, на побережье Черного моря до 14°; днем 10-16°, в южной и восточной части страны 17-22°.

В Киеве 6 октября ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.