События

13:11 04.10.2017

В польском Жешуве вандалы оставили антиукраинские надписи на здании консульства Украины

Антиукраинские надписи обнаружены на стене здания почетного консульства Украины в г.Жешув (Польша), сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

Надписи красной краской на одной из стен консульства появились во второй половине дня в субботу, 30 сентября. В частности, написано "Ukraina = OUN – UPA, Waffen SS Galitzien", также изображены рисунки виселиц со свастикой и немецкое слово Raus (Вон).

Об инциденте сразу сообщили сотруднику представительства, который вызвал полицию.

Польские правоохранители проводят следствие по статье "подстрекательство к ненависти". На данный момент никто не задержан.

В СМИ отмечают, что консульство Украины в Жешуве временно не работает с 19 сентября.

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