События

13:06 04.10.2017

За сутки БПЛА дважды зафиксированы над военными объектами в тылу

За минувшие сутки дважды фиксировался полет БПЛА над военными объектами на территории Украины, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки было два факта пролета БПЛА над военными объектами на территории Украины. Первый – над парком отдельной авиации на Херсонщине. Второй – над технической территорией объединенного центра обеспечения топливом тыла Вооруженных сил в Черкасской области", - рассказал он на брифинге в Киеве в среду.

А.Лысенко отметил, что во время поисковых мероприятий на технической территории был выявлен световой маркер, который может применяться для наведения средств поражения с воздуха.

В этой связи он призвал граждан к бдительности и напомнил об ответственности за незаконное проникновение на военные объекты.

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