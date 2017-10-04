Рада ратифицировала соглашение с Турцией о международных комбинированных перевозках

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турции о международных комбинированных перевозках.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект № 0154 на пленарном заседании в среду проголосовало 229 народных депутатов.

Согласно проекту закона, соглашение о международных комбинированных перевозках, подписанное Кабинетом министров Украины и правительством Турции 4 ноября 2016 года в Стамбуле, усовершенствует нормативно-правовые базы украинско-турецких отношений в транспортной отрасли и улучшает условия осуществления грузовых перевозок между Украиной и Турцией.

Как отмечается в пояснительных документах к законопроекту, соглашение обеспечит надежный международно-правовой механизм реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Турцией, а также создаст благоприятные условия для улучшения транспортных связей между двумя странами, поможет развитию сотрудничества в сфере транспорта.