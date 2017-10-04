Правительство предлагает Раде принять законопроект о "молчаливом согласии" при регистрации налоговых накладных

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают принцип "молчаливого согласия" при регистрации налоговых накладных.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду.

"Этот законопроект позволяет урегулировать проблемы, с которыми столкнулась Государственная фискальная служба в работе системы автоматического блокирования налоговых накладных. Законопроект предусматривает механизм "молчаливого согласия". Если на протяжении пяти дней не зарегистрирована налоговая накладная, она считается зарегистрированной", - пояснил министр финансов Александр Данилюк, представляя законопроект на заседании Кабмина в среду.

Он также напомнил, что в среду парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политике будет рассматривать законопроект (№7115), который предусматривает внесение изменений в работу системы автоматической регистрации налоговых накладных. По словам А.Данилюка, Минфин не поддерживает такие шаги.

"Пока я премьер-министр, я не дам разрушить систему публичного администрирования НДС… Позиция правительства единогласная: никакого возвращения схем не произойдет… Мы приняли историческое решение внедрить систему прозрачного возмещения НДС, которая все время была коррупционной", - сказал в ходе заседания премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также подчеркнул, что позиция президента такая же.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с июля 2017 года в штатном режиме заработала система автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре НН. В то же время Государственная фискальная служба (ГФС) получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

За первую декаду работы система заблокировала 1,1% налоговых накладных. С тех пор ГФС констатировала сокращение этого показателя. Так, на 1 сентября насчитывалось 201 тыс. заблокированных налоговых накладных, что составило 0,5% от всего количества.