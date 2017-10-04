Подаренную главой "Роснефти" колбасу следствие РФ не стало сохранять как вещдок и уничтожило

Подарочная корзина с мясными изделиями, преподнесенная бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в день встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным 14 ноября, фигурировала в качестве вещественного доказательства, но ее содержимое после было уничтожено.

"Корзина с мясными изделиями действительно была среди вещественных доказательств. Но так как это скоропортящийся продукт, все ее содержимое было уничтожено. Сама же корзина в вещдоках осталась, мы ее увидим, когда ее представят для обозрения суду", - сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат экс-чиновника Дариджан Квеидзе.

Следственный комитет России 15 ноября 2016года сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире в Москве.

Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Наказание по данному обвинению предусматривает штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

Экс-министр свою вину отрицает, настаивая на провокации. По мнению А.Улюкаева, "данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела".

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил А.Улюкаева от занимаемой должности.