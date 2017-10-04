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12:33 04.10.2017

Кабмин утвердил порядок выделения субвенции пострадавшим в ходе АТО территориям на жилье и центры админуслуг переселенцев

Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия предоставления субвенции из государственного местным бюджетам для поддержки пострадавших в ходе антитеррористической операции (АТО) территорий Донецкой и Луганской областей на жилье для внутреннее перемещенных лиц и организацию выдачи биометрических паспортов у линии разграничения в центрах административных услуг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду с трехдневной доработкой Министерства финансов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин установил, что главным распорядителем субвенции из государственного местным бюджетам на поддержку территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате конфликта в Донецкой и Луганской областях является Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Субвенцию предполагается направлять на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилого фонда коммунальной собственности для предоставления переселенцам, в том числе во временное пользование; покупку в коммунальную собственность жилья для предоставления во временное пользование переселенцам.

Также данные средства разрешается направлять на покупку оборудования и программного обеспечения для оформления выдачи внутреннего и загранпаспортов с биометрическим чипом в центрах предоставления административных услуг, которые размещены в населенных пунктах у линии разграничения.

Условиями для получения субвенции является: возможность реализации проекта в пределах года, наличие утвержденной проектной документации и софинансирование с местным бюджетом не менее 50%.

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