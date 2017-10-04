Сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД за взятки занижал себестоимость имущества при операциях с недвижимостью

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя одного из подразделений Одесского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, который за взятки занижал себестоимость имущества, чем уменьшал налоговые отчисления в госбюджет.

"Правоохранители получили информацию, что заведующий одного из секторов отдела оценочной деятельности одесского криминалистического центра систематически требовал деньги от местных жителей. Чиновник за "вознаграждение" ускорял проведение экспертных исследований и занижал себестоимость имущества, которое приводило к снижению налоговых поступлений в госбюджет от операций с недвижимостью. Расценки злоумышленника стартовали от 1 тыс. долл.", - сообщает в среду пресс-центр СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновник требовал от владельца имущества 1 тыс. долл. за занижение втрое себестоимости частного дома во время проведения экспертизы.

"Оперативники спецслужбы задержали эксперта вблизи админздания центра при получении второй половины взятки за оказанную со "скидкой" экспертизу", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).