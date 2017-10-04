События

12:03 04.10.2017

Харьковчанин пытался нелегально ввезти из РФ крупную сумму в евро и долларах

Пограничники Харьковского погранотряда обнаружили большую сумму незадекларированной валюты, которую через пункт пропуска "Гоптовка" пытался ввезти из России 28-летний житель Харькова.

"Во время паспортного контроля мужчина заметно нервничал, потому правоохранителями было принято решение о проведении углубленного осмотра его личных вещей. В дальнейшем, при осмотре сумки нашего соотечественника, под двойным дном, правоохранители обнаружили незадекларированные 42,5 тыс. евро и 10 тыс. долл.", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду.

По данному факту сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли обнаруженные незадекларированные деньги.

Общая сумма оценки валюты по курсу НБУ составляет почти 1,6 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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