Антикоррупционная проверка Минобороны выявила нарушения в строительстве в Западном регионе

Министерство обороны Украины проводит мероприятия по восстановлению полноценной работы Западного управления капитального строительства Минобороны после выявленных нарушений.

"По результатам одной из проверок установлены преступные действия бывшего начальника Западного управления капитального строительства Минобороны, который пытался незаконным образом передать военные городки частным застройщикам. По данному факту Военная прокуратура уже открыла уголовное производство по статье 364 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением", - сообщается на сайте оборонного ведомства в среду.

Экс-чиновник заключил 7 договоров на застройку военных городков частными жилыми комплексами, на некоторых из них до сих пор дислоцируются воинские части.

"Нарушая действующие нормы законодательства, должностное лицо не согласовывало свои решения с оборонным ведомством. В ходе расследования выяснилось, что незаконным путем, фактически за двое суток, через пособника в лице нотариуса, который не имел на это право, он заключил указанные договора с конкретными нарушениями, которые могли повлечь значительные убытки государству", - говорится с сообщении.

В ходе следственных действий выявлено, что фирмы-застройщики существовали только на бумаге. Их руководители отказались предоставлять какую-либо информацию о заключенных договорах. После отстранения от должности указанное лицо отказалось передать печати и документы, они были изъяты при проведении обыска у него дома.

"Рабочая группа, которая по поручению министра обороны Украины провела проверку Западного управления капитального строительства Минобороны, выявила многочисленные нарушения в хозяйственной и финансовой деятельности. Из-за действий чиновника возникли большие проблемы в организации строительства жилья для военнослужащих и их семей в Западном регионе", - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время ожидается начало суда, который должен определить меру наказания фигуранту дела.