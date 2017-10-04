В римском Колизее впервые за 40 лет открыли для туристов верхний уровень
Пятый, верхний уровень Колизея будет доступен для посещения туристов с начала ноября - впервые за последние 40 лет, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на министра культуры Италии Дарио Франческини.
"С этого уровня открывается великолепный вид на Колизей и Рим, который посетитель запомнит как одну из самых красивых вещей в своей жизни", - приводят СМИ слова министра.
Для доступа на этот уровень Колизея туристам будет необходимо заранее бронировать место в экскурсионной группе, состоящей максимум из 25 человек.
В эпоху античности самый верхний уровень Колизея предназначался для нижних слоев населения.