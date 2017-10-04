В переговорах о выходе Британии из ЕС пока нет необходимого прогресса

Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) пока не продвинулись по трем главным вопросам - правам граждан обеих сторон на территориях друг друга, режиму границы в Ирландии и финансовым обязательствам Лондона, поэтому переход к следующей стадии переговоров (о структурах и институтах) невозможен, считает Европарламент.

Во вторник он принял большинством голосов резолюцию "О состоянии переговоров с Соединенным Королевством", в которой возложил ответственность за промедление на британскую сторону.

"Должен быть достигнут существенный прогресс по вопросам о правах граждан, об Ирландии и об урегулировании финансовых обязательств Соединенного Королевства до начала переговоров о структуре будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством и о переходном этапе", - говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что предложенный Лондоном переходный период в отношениях с оставшимися 27 членами ЕС "будет возможен только в случае, если будет заключен всеобъемлющий договор, регулирующий все вопросы, связанные с выходом Соединенного Королевства".

То есть переходный период, о котором просит британский премьер Тереза Мэй, может иметь место после выхода Великобритании из ЕС, но в течение этого периода Великобритания должна следовать нормам ЕС и единого рынка, в том числе соблюдать свободу передвижения людей, товаров и капиталов, оставаться в юрисдикции Европейского суда.

Урегулирование проблемы прав граждан Европарламент считает одним из главных условий перехода к следующему этапу переговоров о Brexit . В Соединенном Королевстве проживает 3,2 млн граждан 27 других государств ЕС, а 1,2 млн британских граждан живут на остальной территории ЕС. Причем и те, и другие обосновывались за пределами исторической родины, исходя из того, что они граждане ЕС и имеют одинаковые права на всей его территории.

Европарламент настаивает, чтобы в соглашении о "разводе" были "четко закреплены все права, которыми сейчас пользуются эти граждане, чтобы не дестабилизировать их положение и гарантировать принципы взаимности, справедливости, симметрии и недискриминации". Предложенные Лондоном условия для живущих в Великобритании граждан 27 стран ЕС не устраивают Европарламент, потому что предполагают их "особый статус".

Уникальное положение Северной Ирландии, единственной части Соединенного Королевства, имеющей сухопутную границу с ЕС-27, должно быть специально оговорено в соглашении о выходе, настаивают европейские парламентарии. Решение должно обеспечить полное уважение соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года), обеспечившего мир в Северной Ирландии. Оно должно исключить возведение "жесткой границы" между Северной Ирландией и Ирландской республикой, но не наносить ущерба единому рынку ЕС.

Европарламент ожидает, что Лондон выступит с конкретными предложениями по урегулированию финансовых проблем, связанных с выходом из ЕС. Пока отсутствие таких предложений тормозит продвижение переговоров.

"Соединенное Королевство должно полностью соблюдать финансовые обязательства государства-члена ЕС и настаивает, чтобы этот вопрос был полностью разрешен в соглашении о выходе", - говорится в резолюции.

Речь идет о доле Великобритании в обеспечении пенсиями еврочиновников, которые служили в период ее членства в ЕС, о ее взносах в структурные фонды ЕС за этот период и в уже утвержденные проекты ЕС.